Antonio Caprarica | Trump? Un bullo che segue la legge della giungla Per il principe Harry provo compassione
Antonio Caprarica critica Donald Trump definendolo un leader che si comporta come un bullo, spinto dalla mentalità della legge della giungla. Nel suo nuovo libro, intitolato *Il bullo*, lo scrittore evidenzia come il comportamento di Trump si basi sulla prepotenza e sulla forza, portandolo a mettere in secondo piano i valori della politica tradizionale. Caprarica si sofferma anche sul principe Harry, di cui dice di provare compassione, raccontando un episodio recente che mette in luce le sue difficoltà personali.
Antonio Caprarica, lei ha intitolato il suo libro, dedicato a Donald Trump, Il bullo (Piemme). È già un manifesto. «Guardi, ho cominciato a scrivere questo libro dopo l’estate, e non avevo alcun atteggiamento pregiudiziale, nonostante avessi già colto i segnali poco incoraggianti nella vita e nella carriera di Trump. Ma il fact checking è importante per me. Ebbene, dopo avere verificato ogni dato posso confermare che la sua intera esistenza, dalla vita personale a quella professionale, dall’ascesa immobiliare a quella politica, è dominata dal suo bullismo. La sua idea del mondo si ispira alla legge della giungla, dove il più forte decide. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Ho fatto una gaffe con il principe Carlo. Lui ha sgranato gli occhi, mi ha salvato mia moglie Iolanda”: la confessione di Antonio Caprarica
Antonio Caprarica, noto giornalista e commentatore, ha recentemente condiviso alcuni episodi della sua carriera, tra cui un incidente con il principe Carlo e le sue riflessioni sulla politica americana.
“I soldati che hanno combattuto e che sono morti in Afganistan meritano rispetto”: il principe Harry a muso duro contro Donald Trump e viola il protocollo reale
Il principe Harry ha espresso un fermo giudizio sui commenti di Donald Trump riguardo al ruolo delle truppe in Afghanistan, sottolineando che i soldati caduti meritano rispetto.
