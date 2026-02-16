Anton Shipulin si rifiuta di restituire la medaglia d'oro olimpica | È mia non la darò a nessuno

Anton Shipulin si rifiuta di restituire la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Sochi del 2014 perché sostiene che sia sua e non intende restituirla. La medaglia è stata recentemente assegnata a lui dopo una riassegnazione, ma il biathleta russo ha dichiarato che non la consegnerà, anche se il Comitato Olimpico ha richiesto il suo ritorno. La decisione ha suscitato molte reazioni nel mondo dello sport.