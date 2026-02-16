Il programma Taratata di Paolo Bonolis torna su Canale5 il 16 febbraio, dopo il grande riscontro della scorsa settimana. Bonolis conduce un altro appuntamento speciale, con artisti dal vivo e performance coinvolgenti. La serata promette di portare in scena musica autentica e momenti di grande energia.

La grande musica dal vivo torna protagonista su Canale5: lunedì 16 febbraio, dopo lo straordinario successo della scorsa settimana, Paolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento speciale di Taratata. Direttamente dalla futuristica ChorusLife Arena di Bergamo, lo show si conferma un’oasi per chi ama la musica senza artifici, un viaggio nelle emozioni che solo l’incontro tra artisti e pubblico sa garantire. La nuova edizione dello storico format televisivo, andato in onda dal 1998 al 2001 su Rai1, torna con una seconda puntata e segna il ritorno del conduttore alla prima serata dopo Avanti un altro! e la chiusura storica di Ciao Darwin. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 16 febbraio

Paolo Bonolis ha avuto una discussione accesa durante l’ultima puntata a Bergamo a causa di uno scontro tra due ospiti.

Questa sera a Taratata, Paolo Bonolis torna in tv con una nuova puntata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.