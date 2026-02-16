Ansia in ascolto | incontri gratuiti per gli studenti universitari

L’associazione Erga Omnes di Chieti ha avviato il progetto “Ansia in ascolto” dopo aver riscontrato un aumento di studenti universitari che soffrono di stress e preoccupazioni crescenti. Per aiutare i ragazzi a capire e affrontare meglio l’ansia, organizza incontri gratuiti dedicati a chi studia all’università. Durante questi incontri, gli studenti possono confrontarsi con esperti e scoprire tecniche pratiche per gestire le emozioni negative. La prima sessione si terrà nei prossimi giorni presso una sede nel centro di Chieti, con la presenza di psicologi specializzati.

Erga Omnes a Chieti propone un percorso dedicati all’ascolto, al confronto e all’acquisizione di strumenti pratici per affrontare l’ansia, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti universitari L’associazione Erga Omnes di Chieti organizza “Ansia in ascolto”: un percorso gratuito rivolto alla popolazione studentesca universitaria per comprendere, accogliere e gestire l’ansia in modo consapevole. Tre incontri dedicati all’ascolto, al confronto e all’acquisizione di strumenti pratici per affrontare l’ansia, con particolare attenzione alle esigenze degli studenti universitari. Il percorso sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Zaira Lazzari, che guiderà i partecipanti in un’esperienza di riflessione e consapevolezza emotiva, favorendo l’ascolto di sé e lo sviluppo di strategie efficaci per la gestione dell’ansia.🔗 Leggi su Chietitoday.it

