Ansia i social media peggiorano la situazione o aiutano ad affrontarla?

L’ansia, un problema che colpisce milioni di persone, può essere alimentata o alleviata dai social media. Negli ultimi anni, molte ricerche hanno evidenziato come l’uso eccessivo di piattaforme come Instagram e TikTok possa aumentare i livelli di tensione, soprattutto tra i giovani. Un esempio concreto si è visto in uno studio condotto su studenti universitari, dove l’uso compulsivo dei social ha correlato con un incremento delle sensazioni di preoccupazione e insicurezza.

In qualche modo, l’ ansia è una sorta di apripista. Stiamo parlando ovviamente in senso negativo, visto che aumenta il rischio di sviluppare tanti altri problemi, dalla depressione (solo per rimanere con un esempio a livello di salute mentale) fino alle difficoltà digestive e all ’insonnia, per non parlare del ruolo dello stress sul benessere cardiovascolare. I social media, soprattutto per i giovani ma non solo, possono in qualche modo rappresentare tanto un motivo di potenziale rischio quanto una sorta di possibile soluzione, se correttamente utlizzati. È in questo bilanciamento che occorre trovare il giusto mezzo, come racconta una ricerca coordinata da Renae Merrill, del Fulbright College of Arts and Sciences dell’Università dell’Arkansas, e Chunhua Cao, della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università dell’Alabama, pubblicata su Psychiatry International. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’aumento di ansia e autolesionismo tra i giovani è un fenomeno crescente, spesso aggravato dall’esposizione ai social media e agli schermi digitali.

