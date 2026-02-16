Anselmo Guarraci 100 anni di impegno socialista | da Palermo all’Europa la lotta contro la speculazione

Anselmo Guarraci, attivista socialista, ha dedicato tutta la vita alla lotta contro la speculazione edilizia, partendo da Palermo e arrivando fino alle istituzioni europee. La sua lunga attività si è concretizzata in azioni concrete, come la difesa dei diritti dei cittadini e la denuncia delle pratiche commerciali scorrette. La città di Palermo lo ricorda nel centenario della sua nascita, con una serie di iniziative pubbliche e dibattiti che ripercorrono i suoi interventi più significativi. Guarraci, nato ad Agrigento nel 1926, ha vissuto più di ottant'anni in prima linea per i valori del socialismo e della

Un Socialismo Radicato: Palermo Ricorda Anselmo Guarraci nel Centenario della Nascita. Palermo celebra il centenario della nascita di Anselmo Guarraci, figura chiave del socialismo siciliano e italiano, nato ad Agrigento il 14 febbraio 1926 e scomparso nel 2008. L'anniversario, caduto il 14 febbraio 2026, riaccende i riflettori sull'impegno politico e civile di un uomo che ha segnato la storia dell'Isola, tra battaglie contro la speculazione edilizia e una visione moderna dello sviluppo urbano. Gli Anni dell'Impegno Amministrativo a Palermo. La carriera politica di Anselmo Guarraci ha radici profonde nell'amministrazione locale.