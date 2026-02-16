Angherie dal questore La conferenza antagonista a Brescia | Rovesciamento della realtà

Il questore di Brescia è stato oggetto di dure contestazioni durante una conferenza, perché gli antagonisti accusano le forze dell’ordine di agire con violenza e ingiustizia. I manifestanti hanno gridato contro le sue decisioni, sostenendo che l’operato delle forze di polizia spesso penalizza ingiustamente i cittadini. Durante l’evento, alcuni hanno anche lanciato cartelli e slogan provocatori, creando tensione tra gli intervenuti. La situazione ha evidenziato come alcuni gruppi contestino apertamente le autorità pubbliche, considerando il loro ruolo come oppressivo.

L’Italia è un Paese che da tempo è attraversato da una forte distopia, un Paese in cui un uomo dello Stato, un questore che applica la legge viene contestato dagli antagonisti. Fin qui nulla di particolare, le contestazioni antagoniste ci sono sempre state e continueranno a esserci, sono un elemento democratico imprescindibile. Quel che appare inaudito è il silenzio della sinistra istituzionale che per qualche voto in più tace davanti a gruppi di antagonisti che contestano il questore la cui colpa è quella di applicare la legge. Paolo Sartori è un questore noto per la sua diligenza nel contrasto all’illegalità e lo ha dimostrato fin dal suo arrivo a Brescia attuando un forte giro di vite contro le violazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Angherie dal questore”. La conferenza antagonista a Brescia: “Rovesciamento della realtà” Polizia Pordenone: nuovo dirigente promosso dal vice questore in vista della ristrutturazione dell’organizzazione Alessio Camporese diventa il nuovo primo dirigente della Polizia di Stato a Pordenone. Legge sul consenso, Roccella frena: “Rischio è rovesciamento dell’onere della prova”. Giudice Roia: “Grave sbaglio” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il questore di Bari, Annino Gargano ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza di un bar nel centro di Conversano. L’esercizio era ormai frequentato in modo abituale da pregiudicati e persone dedite all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, - facebook.com facebook