Angera | 12.600 euro per la biblioteca più libri eventi e valorizzazione del territorio locale
Angera ha ottenuto 12.600 euro dal ministero per rinnovare la biblioteca, migliorare la collezione di libri e organizzare eventi per promuovere il territorio. La somma servirà anche a valorizzare le attrazioni locali, attirando più visitatori e coinvolgendo la comunità. La decisione arriva dopo che l’amministrazione ha presentato un progetto dettagliato per rilanciare il patrimonio culturale del paese. La biblioteca si prepara a diventare un punto di riferimento più vivace e aperto a tutti.
Angera: Dodicimila Euro per Rinnovare la Biblioteca e Valorizzare il Territorio. La biblioteca di Angera, nel cuore del Varesotto, si prepara a una nuova fase di crescita grazie a un finanziamento ministeriale di 12.600 euro. L’investimento, destinato all’ampliamento del catalogo e al sostegno delle iniziative culturali, mira a consolidare il ruolo della biblioteca come punto di riferimento per la comunità e un motore di sviluppo locale. Un Finanziamento Strategico per un Presidio Culturale. L’assegnazione dei fondi, giunta al termine di un iter burocratico, rappresenta un’iniezione di vitalità per la biblioteca situata in via Confalonieri, 5 a Castronno.🔗 Leggi su Ameve.eu
