Angera | 12.600 euro per la biblioteca più libri eventi e valorizzazione del territorio locale

Angera ha ottenuto 12.600 euro dal ministero per rinnovare la biblioteca, migliorare la collezione di libri e organizzare eventi per promuovere il territorio. La somma servirà anche a valorizzare le attrazioni locali, attirando più visitatori e coinvolgendo la comunità. La decisione arriva dopo che l’amministrazione ha presentato un progetto dettagliato per rilanciare il patrimonio culturale del paese. La biblioteca si prepara a diventare un punto di riferimento più vivace e aperto a tutti.