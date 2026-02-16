Andrea Trinchieri punta sulla squadra di Milano, convinto che possa conquistare la Coppa Italia. La formazione lombarda ha dimostrato grande solidità sul campo degli avversari, confermando di avere le carte in regola per puntare al trofeo. Durante la partita, i giocatori hanno mostrato un'ottima intesa e un ritmo intenso, che hanno portato a una vittoria convincente.

milano esprime una prestazione convincente sul campo avversario, mettendo in chiaro i contenuti principali di una serata che ha premiato l’equilibrio collettivo, la gestione oculata dei tempi di gioco e il ritorno di elementi chiave. la squadra ha imposto un ritmo strutturato fin dall’inizio, consolidando un punteggio che ha creato margini di serenità nel corso dei quarti. la formazione ha ritrovato nebo e bolmaro, elementi che hanno ampliato le soluzioni offensive e difensive disponibili. l’organizzazione del minutaggio ha permesso di mantenere freschezza e intensità, assicurando che i giocatori chiave rientrassero incondizionatamente pronti per le fasi successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Andrea Trinchieri scommette su Milano per la vittoria della Coppa Italia

San Giovanni Valdarno si appresta a celebrare la vittoria della Coppa Italia di Eccellenza, un risultato importante per la comunità locale.

La Igor Volley si qualifica per la Final Four di Coppa Italia, battendo Milano 3-1 in una partita giocata al Pala Igor, tutto esaurito.

