Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale testimone difende il consulente di Musk | Verde e non correva

Andrea Stroppa è sotto indagine per omicidio stradale dopo un incidente avvenuto lunedì scorso, perché si sospetta che abbia causato la morte di un motociclista. Tuttavia, un testimone ascoltato dai vigili urbani afferma che il consulente di Elon Musk, coinvolto nel caso, non stava correndo e aveva un semaforo verde al momento dello scontro. La sua testimonianza potrebbe cambiare le carte in tavola e mettere in discussione le prime ipotesi degli inquirenti.

Proseguono le indagini relative all’inchiesta per l’omicidio stradale di Mirco Garofano, il ragazzo di 18 anni investito ad Artena, in provincia di Roma, la sera del 31 gennaio scorso. A travolgerlo è stata la Smart guidata da Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk. Cruciale per il caso potrebbe essere la testimonianza fornita ai vigili urbani da Manuel Bocci, manager trentenne che ha dichiarato che l’auto che ha impattato Garofano non stava procedendo a velocità sostenuta. Bocci ha anche detto che il semaforo era rosso per i pedoni quando si è verificata la tragedia. Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: la versione del testimone Bocci Dunque, secondo Bocci, come riferito dal Corriere della Sera, Stroppa non stava viaggiando oltre i limiti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Manuel Bocci ha visto un ragazzo attraversare sulle strisce con il semaforo rosso e ha detto che Andrea Stroppa ha frenato, definendo l’incidente come una fatalità.

Andrea Stroppa, coinvolto nell’indagine per omicidio stradale a Roma, ha causato una reazione forte da parte del padre di Mirco Garofano, che lo ha criticato duramente.

