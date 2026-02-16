Andrea Sempio | Non ho visto il video intimo di Alberto e Chiara I Poggi? Non hanno sospetti su di me

Garlasco (Pavia), 16 febbraio 2026 – "Tranquillo? No, di sicuro non sono tranquill o”. Andrea Sempio, che un anno fa veniva iscritto nuovamente nel registro degli indagati per il delitto di Chiara Poggi e che adesso rischia la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Pavia, ha risposto così durante un’intervista rilasciata al Tg1. Garlasco, un anno di giallo. Il Dna, l’impronta, i periti e un solo indagato: Andrea Sempio. Ecco a che punto è l’inchiesta L’ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio. "Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l'altra volta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Andrea Sempio ha dichiarato al Tg1 di non aver mai visto il video intimo trovato sul computer di Chiara Poggi, dopo che Alberto Stasi lo ha consegnato alle forze dell’ordine.

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è riacceso l’interesse sul caso Chiara Poggi, un episodio che ha segnato la cronaca italiana.

