Andrea Bargnani a Deejay Chiama Italia | l' intervista esclusiva
Una recente partecipazione radiofonica ha messo in evidenza il rientro di Andrea Bargnani nel mondo della pallacanestro e il piano della LBA per rafforzare l’interesse del pubblico con format innovativi. La discussione ha toccato il ruolo di Bargnani all’interno della Lega e l’idea di condividere il palco con figure note del panorama sportivo e televisivo, puntando su intrattenimento e competitività per coinvolgere nuove platee. Il progetto della Final Eight è stato presentato come una cornice in cui si cerca di mescolare sport di alto livello e spettacolo, prendendo ispirazione da modelli internazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
“Il Falsario”, intervista esclusiva a Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante
In questa intervista esclusiva, approfondiamo la serie
Intervista esclusiva per l’Italia a D-Von DudleyLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il mago Andrea Bargnani: Come Lega Basket guardiamo all’intrattenimento NBA. E alla Final Eight tornerà in campoLa Coppa Italia di basket è arrivata a Deejay Chiama Italia. A portarla un ospite d’eccezione, Andrea Bargnani, 40 anni e 213 centimetri di altezza, ex cestita NBA e, dallo scorso ottobre, Executive ... deejay.it
Bargnani nuovo Executive Advisor della Lega BasketLa nomina voluta dal presidente Maurizio Gherardini. Scelto anche Andrea Bassani come consulente Tv & New Media. Andrea Bargnani sarà nuovo Executive Manager della Lega Basket. Lo ha deciso ... lettera43.it
Bertram Derthona Basket: Andrea Bargnani incontra Beniamino Gavio in "Basketball&Conversations" Dopo la prima puntata con Gigi Datome, protagonista del secondo episodio è stata la Bertram Derthona Tortona con le interviste al proprietario Beniamin - facebook.com facebook