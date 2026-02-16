Ancona poker di reti Settimo sigillo consecutivo E’ leadership in classifica insieme al Teramo

L'Ancona ha segnato quattro gol e conquistato la settima vittoria di fila, portandosi in testa alla classifica insieme al Teramo. La squadra ha mostrato grande determinazione, vincendo anche in una trasferta difficile contro il Chieti, che ha schierato un modulo 4-2-3-1. Tra i protagonisti, Bonaccorsi e Sparandeo hanno ricevuto valutazioni elevate, mentre il portiere Salvati ha parato diversi tentativi avversari. La squadra ha ottenuto il suo settimo risultato positivo consecutivo, rafforzando la sua posizione nel torneo.

CHIETI 1 (4-2-3-1): Salvati 7; Ceccarelli 6, Bonaccorsi 7, Petito 6, Sparandeo 7; Gelonese 6,5, Gerbaudo 7 (39’ st Proromo sv); Zini 7 (27’ st Cericola 6), Attasi 6 (33’ st D’Incoronato sv), Battista 5 (12’ st Pecci 6,5); Kouko 6,5 (30’ st Babbi 6). A disp. Mengucci, De Luca, Markic, Teraschi. All. Maurizi 7. CHIETI (3-4-3): Mercorelli 5; Caparros 5,5 (21’ st Gonzales 5), Morichelli 5,5, Allessi 6; Gueye 6 (38’ st Di Pardo sv), Pettenon 5,5, Selasi 6 (11’ st Sanz 5,5), Calvosa 6; Mbaye 5, Ela Mangue 6,5 (34’ st Madonna sv), Monsif 6 (21’ st Margiotta 6). A disp. Zanin, Popovici, Tempelaar, Locanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, poker di reti. Settimo sigillo consecutivo. E’ leadership in classifica insieme al Teramo Il derby è dorico, quinto sigillo consecutivo. L’Ancona condivide la vetta con il Teramo L’Ancona conquista il suo quinto derby consecutivo, confermando il momento positivo. Ancona travolgente al "Tubaldi", poker alla Recanatese: i dorici restano in testa in compagnia del Teramo L’Ancona vince 4-0 a Recanati e resta in testa alla classifica, insieme al Teramo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ancona 'Settebellezze': dominato il Chieti con un poker, i biancorossi prendono la...rincorsa per la finale di Coppa Italia; Ancona, altro scatto. Poker al Chieti e vetta in solitaria sfiorata a lungo; L’Ancona cala il poker con la Recanatese. Un super Salvati ferma la rimonta giallorossa; La Recanatese c’è, l’Ancona di più: i dorici fanno poker in 38 minuti. Ancona-Chieti 4-1: Caparros sblocca con un autogol e Sparandeo chiude nel recuperoDiretta Ancona-Chieti di Domenica 15 febbraio 2026: autogol di Caparros, reti di Zini, Bonaccorsi e Sparandeo. Ospiti pericolosi con Ela Mangue ... calciomagazine.net Ancona 'Settebellezze': dominato il Chieti con un poker, i biancorossi prendono la...rincorsa per la finale di Coppa ItaliaSettimo sigillo consecutivo per la squadra di mister Maurizi, a punteggio pieno nel girone di ritorno. Vince anche il Teramo, che resta in vetta insieme ai biancorossi con tre incollature sull'Ostiama ... anconatoday.it Ancona 'Settebellezze': dominato il Chieti con un poker, i biancorossi prendono la...rincorsa per la finale di Coppa Italia x.com | CARLO FA IL POKER DI TITOLI NAZIONALI Nuovo prestigioso successo per il lanciatore sandonatese Carlo Trinchera Lotto. Lo scorso finesettimana ad Ancona il fuoriclasse dell'@atletica.studentescasandonato ha partecipato ai Campionati Italiani Indo - facebook.com facebook