Ancona in Carnevale | Pioggia e vento non fermano la festa tra pirati Egitto e omaggio alla tradizione locale

Il Carnevale di Ancona si svolge nonostante pioggia e vento, che hanno portato a strade bagnate e bandiere sventolanti. La giornata si è animata con sfilate di pirati, scene ispirate all’Egitto e un omaggio alle tradizioni locali, attirando molti spettatori anche sotto la pioggia. Le maschere colorate e le allegre musiche hanno riempito le vie, mostrando come la festa riesca a resistere alle intemperie. La pioggia ha reso il clima più fresco, ma non ha fermato la voglia di divertirsi.

Ancona in Festa: Un Carnevale Tra Tradizione, Meteo Avverso e Spirito Popolare. Ancona si è trasformata in un tripudio di colori, musica e allegria domenica 15 febbraio 2026, nonostante una pioggia insistente e un vento di 11.6 nodi da nord. Il "Gran Carnevale di Ancona" ha visto sfilare carri allegorici e maschere per le vie del centro, attirando residenti e visitatori e confermando la sua centralità nel calendario cittadino. L'evento, partito dallo stadio Dorico e conclusosi in piazza Cavour, ha dimostrato la resilienza di una tradizione popolare nonostante le sfide meteorologiche. Un Corteo Tra Storia e Creatività.