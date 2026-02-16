Anci Tarasconi è presidente della Commissione Urbanistica Rigenerazione urbana e Periferie

Katia Tarasconi ha preso il ruolo di presidente della Commissione Urbanistica di Anci dopo che il suo incarico è stato deciso durante l'ultimo consiglio. La nomina arriva in un momento in cui il Comune di Piacenza sta portando avanti importanti progetti di riqualificazione delle periferie, con lavori già avviati in alcune zone della città.

Coordinerà i lavori della Commissione in raccordo con il delegato politico nazionale e con la struttura tecnica dell'associazione rappresentando le istanze dei Comuni nei processi decisionali di livello centrale. Il sindaco Katia Tarasconi è stata nominata presidente della Commissione permanente "Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Periferie" di Anci, l'associazione Nazionale Comuni Italiani. «Accolgo questa nomina con senso di responsabilità – commenta Tarasconi - e con la consapevolezza che oggi il governo del territorio e la rigenerazione urbana rappresentano una delle sfide decisive per i Comuni italiani».