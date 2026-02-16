Martina Rossi ha partecipato a una protesta a Bologna contro il ddl Bongiorno, perché ritiene che la legge responsabilizzi gli uomini e non protegga adeguatamente le donne. Durante la manifestazione, molte persone hanno sfilato con cartelli e slogan per chiedere un cambiamento nelle norme che regolano i reati sessuali. La piazza si è riempita di voci e striscioni, come quello che recitava: “Senza consenso è stupro”.

"BongiorNO", "E se poi si vendica?", "Senza consenso è stupro", "Consenso, scelta, libertà": sono alcuni dei cartelli bianchi, neri e fucsia che si sono levati ieri in più di cento piazze italiane, dando voce alla protesta contro il ddl sulla violenza sessuale presentato dalla senatrice Giulia Bongiorno.

Anch'io ero in piazza contro il ddl Bongiorno: responsabilizziamo gli uomini, non chiediamo dissenso alle donne

Le donne si sono radunate ieri in piazza, protestando contro il Ddl Bongiorno, che secondo loro rischia di indebolire i diritti femminili.

A Monza, centinaia di donne sono scese in piazza per protestare contro il ddl Bongiorno.

