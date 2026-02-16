Anche Santarcangelo al fianco di Forlì-Cesena per la corsa al Capitale della Cultura

Il sindaco di Santarcangelo, Filippo Sacchetti, ha deciso di sostenere la candidatura di Forlì come Capitale Italiana della Cultura nel 2028, motivato dalla volontà di promuovere i percorsi artistici e storici della regione. Per farlo, ha firmato il patto tra i sindaci, un passo concreto per rafforzare il legame tra i Comuni e valorizzare il progetto “I sentieri della bellezza”, che coinvolge anche Cesena e altri enti locali. La firma si è svolta durante una riunione ufficiale, alla presenza di rappresentanti delle comunità coinvolte.

Con la firma del patto del dossier di candidatura, il Comune di Santarcangelo è dunque a tutti gli effetti partner istituzionale del progetto "L'essere stati chiamati a sostenere la candidatura di Forlì Cesena a Capitale italiana della Cultura, dopo aver fatto lo stesso con Rimini non può che essere motivo d'orgoglio, perché questi inviti sono un riconoscimento del valore di Santarcangelo come "fabbrica" della cultura del territorio - afferma il primo cittadino -. Un ruolo che stiamo alimentando consolidando i nostri eventi tradizionali ed esplorando nuovi format nella produzione di cartelloni per le varie arti".