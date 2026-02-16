Amore a prima vista tra Marcello Sacchetta e le ballerine aretine

Marcello Sacchetta ha conquistato il cuore di Martina, ballerina di Arezzo, durante una lezione che ha definito “pazzesca”. La giovane si è emozionata appena uscita da La Maison della Danza, dove si è svolto lo stage domenicale. Sacchetta, noto per il suo talento e la sua energia, ha attirato l’attenzione di molti partecipanti con le sue tecniche coinvolgenti e il modo diretto di insegnare.

"Una lezione pazzesca" racconta Martina, visibilmente emozionata, uscendo da La Maison della Danza dopo aver partecipato allo stage tenuto dal ballerino e coreografo Marcello Sacchetta domenica 15 febbraio nella nostra città. "Bellissimo, per Sacchetta il gesto non serve a mostrare ma a dire qualcosa" aggiunge Giulia. "Movimenti liberi e naturali, ho imparato tantissimo oggi" ancora Emma. I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato dell'allegria di tantissime ballerine provenienti da tutta la Provincia di Arezzo. Giovanissimi talenti della danza aretina che hanno partecipato all'attesissimo stage con Marcello Sacchetta.