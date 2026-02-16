AMMIRABILI & FREAKS di Giuseppe Marcenaro | recensione

Il Saggiatore ci presenta Ammirabili & Freaks, opera postuma dello scrittore e saggista italiano Giuseppe Marcenaro. Attraverso il racconto di 39 incontri avuti con altrettanti personaggi imprevedibili ed eccentrici, Marcenaro cerca di delineare un profilo del Novecento culturale in cui ha vissuto e lavorato, dando vita a una sorta di catalogo umano in cui il sublime e il grottesco si intersecano tra loro. La scelta delle persone che racconto non è stata determinata dall’intento di costruire un sistema di vite esemplari per provare chissà quale teoria psicologica.Evocandole mi accorgo che le creature umane, nelle loro curiose difformità, sono una realtà troppo importante per essere trattate soltanto come simboli del passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

In Italia, le figure ibride e gli individui fuori dagli schemi spesso trovano poca comprensione.

