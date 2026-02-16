AMMIRABILI & FREAKS di Giuseppe Marcenaro | recensione
Il Saggiatore ci presenta Ammirabili & Freaks, opera postuma dello scrittore e saggista italiano Giuseppe Marcenaro. Attraverso il racconto di 39 incontri avuti con altrettanti personaggi imprevedibili ed eccentrici, Marcenaro cerca di delineare un profilo del Novecento culturale in cui ha vissuto e lavorato, dando vita a una sorta di catalogo umano in cui il sublime e il grottesco si intersecano tra loro. La scelta delle persone che racconto non è stata determinata dall’intento di costruire un sistema di vite esemplari per provare chissà quale teoria psicologica.Evocandole mi accorgo che le creature umane, nelle loro curiose difformità, sono una realtà troppo importante per essere trattate soltanto come simboli del passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
“Ammirabili e freaks”, letterati ritratti come in un romanzo borghese
In Italia, le figure ibride e gli individui fuori dagli schemi spesso trovano poca comprensione.
Argomenti discussi: La memoria di Pippo Marcenaro, una lanterna magica; Ammirabili & Freaks.
Ammirabili & FreaksAmmirabili & Freaks, appena uscito, postumo, per Il Saggiatore, è, a ben vedere, l’eredità elegante di un uomo curioso. 2duerighe.com
Piero Boragina e Franco Zabagli, ieri 03 febbraio in sala Ferri di Palazzo Strozzi hanno omaggiato Giuseppe Marcenaro con un commosso ricordo. E' stato presentato il suo ultimo libro "SCIARADA Vivere con le ombre sulla soglia dell’Ade", pubblicato da Sag - facebook.com facebook