Ammanco aMo il buco sale a 582mila euro Azione di responsabilità verso Reggianini e Burzacchini

L’ammanco di 582 mila euro a aMo, causato da pratiche illecite, spinge l’azienda a intraprendere un’azione di responsabilità contro Reggianini e Burzacchini. La direzione mira a recuperare l’intera somma sottratta tra il 2018 e il 2025, utilizzando tutti gli strumenti legali disponibili. Durante l’assemblea dei soci, l’amministratore Andrea Bosi ha ribadito l’impegno a tutelare le risorse dell’azienda e a contrastare le frodi. Un dettaglio importante riguarda la richiesta di chiarimenti sulla gestione finanziaria degli ultimi anni.

Risorse che – alla luce di indagini più estese svolte anche in sinergia con la Guardia di Finanza – sono lievitate di 67.000 euro, raggiungendo i 582.000 euro complessivi. Gli ulteriori ammanchi sono stati inseriti in un'integrazione di denuncia depositata a gennaio in Procura da aMo, parte lesa della vicenda. Nel ricordare che proseguono le indagini penali, a seguito delle denunce sporte dalla Società presso l'Autorità giudiziaria inizialmente proprio grazie all'ex amministratore Stefano Reggianini, e nell'ambito delle quali risulta indagata una ex dipendente per peculato, Bosi ha illustrato ai Soci le strade da intraprendere in sede civile, per rientrare delle somme pubbliche distratte.