America’s Cup 2026 | la Campania rilancia Sannio e Irpinia un turismo oltre la costa per sfruttare l’evento

La Campania si impegna a promuovere il turismo nell’entroterra, sfruttando l’America’s Cup del 2026 che si terrà a Napoli. La regione punta su Sannio e Irpinia per attirare visitatori e valorizzare paesaggi e tradizioni locali. In particolare, si pianifica di aprire nuove strade e migliorare i servizi nelle aree interne, puntando a un turismo più vario e sostenibile.

America's Cup, la Campania punta sull'entroterra: un rilancio per Sannio e Irpinia. Napoli si prepara ad ospitare l'America's Cup del 2026, un evento di portata globale che la Campania intende sfruttare per diversificare la propria offerta turistica, estendendo i benefici oltre le tradizionali mete costiere. L'obiettivo è valorizzare le aree interne di Sannio e Irpinia, storicamente meno considerate, intercettando una parte del flusso di visitatori previsto e generando nuove opportunità di sviluppo economico. L'assessore al Turismo Enzo Maraio ha sottolineato la necessità di un cambio di paradigma, superando la dicotomia tra costa e entroterra. La Regione Campania e il Comune di Napoli hanno firmato un accordo strategico per portare l'America's Cup a Napoli nel 2027. Unimpresa Irpinia Sannio: "Basta umiliazioni alle aree interne della Campania" Unimpresa Irpinia Sannio, associazione che rappresenta le imprese delle aree interne della Campania, invita il Presidente della Regione, Roberto Fico, a tradurre le dichiarazioni di attenzione verso Irpinia e Sannio in azioni concrete.