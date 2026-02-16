Ambulanza ferma a Stromboli paziente trasportato in carrozzina sotto la pioggia | Sos al ministro Schillaci

Un’ambulanza ferma a Stromboli a causa della mancanza di autisti e soccorritori, lasciando un paziente anziano a dover attraversare circa un chilometro sotto la pioggia, mentre un medico e i parenti lo accompagnavano.

Un episodio incredibile nelle Eolie evidenzia le carenze del servizio di emergenza: mezzi fermi per mancanza di autisti e soccorritori, mentre il Codacons chiede intervento immediato del Ministero della Salute Un’ambulanza perfettamente funzionante, ma bloccata per mancanza di autista e soccorritori. È quanto è successo a Stromboli, dove un anziano paziente è stato costretto a percorrere circa un chilometro in carrozzina sotto le intemperie, accompagnato da un medico e dai familiari, per raggiungere la pista dell’elisoccorso. L’episodio ha riportato all’attenzione le criticità strutturali del servizio di emergenza nelle Isole Eolie, che secondo quanto emerso non sarebbe isolato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

