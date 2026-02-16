Ambruosi & Viscardi ha deciso di adottare il modello di “filiera chiusa” per migliorare la tracciabilità delle sue piantine. La società coltiva le proprie piante direttamente nei campi, seguendo pratiche agricole precise e mantenendo un controllo rigoroso su ogni fase della produzione. Quest’approccio permette di garantire prodotti più sicuri e di qualità superiore, riducendo al minimo l’uso di sostanze chimiche e ottimizzando le risorse. In questo modo, l’azienda si impegna a rendere più trasparente il percorso di ogni piantina, dal seme al cliente.

L’AZIENDA Ambruosi & Viscardi produce le proprie piantine, seminandole secondo le regole della buona pratica agricola con concimazioni razionali e costanti controlli per ottenere un’ agricoltura sostenibile e rintracciabile. Tutti prodotti ottenuti (con concimi organici naturali realizzati sui propri terreni), sono lavati e confezionati nel giro di 24 ore dalla raccolta e vengono trasportati con propri mezzi alimentati a metano. Un’azienda che ha a cuore l’ambiente e che per questo ha attivato una serie di politiche per impattare il meno possibile. Gli stabilimenti di Sant’Elpidio a Mare sono alimentati da energia pulita, scarti trasformati in biogas e irrigazione a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ambruosi & Viscardi adotta il modello di “filiera chiusa”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.