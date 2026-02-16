Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm. La giovane atleta, rimasta ferita gravemente in un incidente, ha deciso di condividere la sua storia per ispirare chi affronta sfide simili. La pellicola mostra momenti di dolore e di rinascita, evidenziando come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d'oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nel docufilm "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo". Il film, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione con Autostrade per l'Italia ed è stato proiettato nel Salone d'Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026 in Triennale Milano, nell'ambito del panel “Rinascere attraverso lo sport”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Ambra Sabatini a un metro del traguardo', arriva docufilm dell'atleta

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.