' Ambra Sabatini a un metro del traguardo' arriva docufilm dell' atleta
Ambra Sabatini si avvicina al traguardo, e il suo percorso diventa protagonista di un nuovo docufilm. La giovane atleta, rimasta ferita gravemente in un incidente, ha deciso di condividere la sua storia per ispirare chi affronta sfide simili. La pellicola mostra momenti di dolore e di rinascita, evidenziando come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Cadere, rialzarsi e ricominciare a vivere grazie allo sport, alla determinazione e alla volontà di non arrendersi mai. È la storia di Ambra Sabatini, atleta paralimpica, portabandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, più volte medaglia d'oro e detentrice del record mondiale nei 100 metri, raccontata nel docufilm "Ambra Sabatini. A un metro dal traguardo". Il film, distribuito da Adler Entertainment e prodotto da Giffoni Innovation Hub e Blackbox Multimedia, è realizzato in collaborazione con Autostrade per l'Italia ed è stato proiettato nel Salone d'Onore di Casa Italia Milano Cortina 2026 in Triennale Milano, nell'ambito del panel “Rinascere attraverso lo sport”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ambra Sabatini al The Space di Novoli per il docufilm che racconta la sua storia
Ambra: a un metro dal traguardo: tra cinema, formazione e sensibilizzazione civica«Non voglio essere ricordata solo per le medaglie, ma per il messaggio che porto: tutti possono rialzarsi, sempre. La vita non finisce mai a un metro dal ... superando.it
Dalle piste di atletica all’incidente stradale che le ha cambiato la vita, fino alla medaglia d’oro paralimpica a Tokyo 2020: è il vissuto di Ambra Sabatini raccontato nel docufilm “Ambra: a un metro dal traguardo” che nel dicembre scorso, in occasione della Gior - facebook.com facebook