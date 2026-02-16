Ambra Angiolini ha mostrato un dettaglio sul collo che ha attirato l’attenzione dei follower, dopo il suo weekend di relax e divertimento. La cantante e attrice ha condiviso su Instagram alcune foto in cui sfoggia un collier vistoso, probabilmente un regalo di San Valentino, che si nota chiaramente nella prima immagine. La scena si svolge a poche ore dalla festa degli innamorati, e il gioiello si distingue per la sua lucentezza, attirando commenti e curiosità tra gli utenti.

Un weekend di “Felicità” per Ambra Angiolini, che sui social ha documentato il tempo spensierato trascorso con la figlia Jolanda Renga e con due amiche. In molti, però, hanno notato un dettaglio che secondo alcuni farebbe pensare a festeggiamenti di San Valentino piuttosto passionali. Prima una passeggiata al parco baciata da un inaspettato sole che ha subito fatto pensare ad un assaggio di primavera, mentre un artista di strada suona l’iconico brano di Al Bano e Romina Power, poi un pranzo tra donne in un’osteria. Ma a catturare l’attenzione dei follower è qualcos’altro. Ambra, infatti, al centro del collo ha un livido scuro che ha scatenato la curiosità generale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ambra Angiolini e quel dettaglio sul collo post San Valentino che non passa inosservato. I social si scatenano: “Notte di follia”

Ambra Angiolini ha condiviso un video selfie in occasione di San Valentino, suscitando curiosità tra i fan.

Ambra Angiolini ha mostrato un livido durante le celebrazioni di San Valentino, e questo fatto ha fatto il giro dei social.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.