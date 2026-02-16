Altro gran record juniores di Casoni Migliorato il tempo degli 800 indoor

Alessandro Casoni ha stabilito un nuovo record juniores negli 800 metri indoor a causa della sua performance a Padova. Il ragazzo di 18 anni, di Rubiera, ha migliorato il tempo di Simone Barontini del 2017, fermando il cronometro a 1’48’’55. Questo risultato arriva durante una gara a invito, dove Casoni ha dimostrato tutta la sua crescita atletica.

Ancora un gran colpo di Alessandro Casoni, il 18enne rubierese che da alcuni mesi veste la casacca delle Fiamme Azzurre: a Padova, in una gara a invito, migliora il record italiano juniores degli 800 indoor con il tempo di 1'48''55, frantumando il vecchio primato di Simone Barontini che nel 2017 aveva corso in 1'49''40. Alessandro Casoni (nella foto), che è allenato da Emilio Benati, in questo scorcio di stagione indoor ha già migliorato i record italiani di categoria su 800 metri, 1000 e miglio. Quello sui 1500, dell'attuale presidente Stefano Mei, non è semplice, ma resta ancora nel mirino. Dai tricolori allievi di Ancona arriva invece una splendida medaglia d'argento sui 60 ostacoli; la coglie Andrea Vinsani dell'Atletica Reggio che in un crescendo notevole stampa tre personali in poche ore: 8''09 in batteria, 8''06 in semifinale e 8''00 in finale che gli vale il secondo posto dietro al solo Gianmarco Bellucci, lontano a 7''91.