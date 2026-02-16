Alto Piemonte Varese e Canton Ticinouniti dal modello SUSTAINEVENTS
Alto Piemonte, Varese e Canton Ticino si uniscono nel progetto SUSTAINEVENTS, nato dall’esigenza di promuovere un turismo più sostenibile tra Italia e Svizzera. L’iniziativa mira a incentivare escursioni e spostamenti a piedi o in bicicletta, coinvolgendo residenti e visitatori. Un esempio concreto è la creazione di percorsi condivisi che collegano i paesi delle tre zone, facilitando l’accesso a sentieri e piste ciclabili.
Tra Italia e Svizzera, Alto Piemonte, Varese e Canton Ticino si presentano come un’unica destinazione, dove natura, cultura e mobilità dolce si combinano in un’esperienza da vivere con rispetto dei luoghi e delle persone. A coordinare e valorizzare questa visione è SUSTAINEVENTS, il progetto promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia–Svizzera 2021–2027. Un innovativo modello di turismo sostenibile, che saràpresentato alla platea internazionale di ITB Berlin (stand Halle 1.2 – 102), la più importante fiera dedicata al turismo internazionale che riunisce la comunità globale dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità, dal 3 al 5 marzo. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
