Almanacco | Lunedì 16 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 febbraio, Giorgia Rossi ha raccontato una partita importante, perché il suo commento ha fatto aumentare l’interesse tra gli spettatori. Quel giorno, la giornalista ha sottolineato un episodio chiave durante la partita di calcio, attirando l’attenzione di migliaia di tifosi. Oggi, in questo giorno, ricordiamo anche che è il 47º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, con ancora 318 giorni da vivere prima di arrivare alla fine.

Il 16 febbraio è il 47º giorno del calendario gregoriano. Mancano 318 giorni alla fine dell'anno (319 negli anni bisestili). 1907 - Muore il poeta italiano e Premio Nobel per la Letteratura Giosuè Carducci. 1923 - Howard Carter, lo scopritore della tomba di Tutankhamon, toglie i sigilli alla camera funeraria del faraone. 1952 - L'abetonese Zeno Colò conquista la medaglia d'oro per la discesa libera ai VI Giochi olimpici invernali. 1959 - Fidel Castro diventa premier di Cuba dopo il rovesciamento del presidente Fulgencio Batista avvenuto il 1º gennaio. 1991 - Prima guerra del Golfo: aerei da guerra statunitensi e britannici bombardano la periferia di Baghdad, causando la morte di 3 civili e il ferimento di altri 11.