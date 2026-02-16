Alloggi per il Dopo di noi | ora l’avviso per l’individuazione dei 36 beneficiari

L’amministrazione comunale di Latina ha pubblicato un avviso ufficiale per assegnare 36 alloggi destinati alle persone con disabilità, a causa della conclusione dei lavori di costruzione. I nuovi appartamenti sorgeranno nel cantiere Ater di via Selene e nell’ex albergo pontino di Pontinia, che ha subito recenti interventi di ristrutturazione. Questa iniziativa mira a offrire soluzioni abitative stabili e accessibili a chi ne ha bisogno.

Vanno avanti i lavori per la realizzazione degli alloggi destinati a persone con disabilità nel cantiere Ater di via Selene, a Latina, e nell'ex albergo pontino di proprietà del Comune di Pontinia. Ora sta per essere pubblicato l'avviso rivolto agli utenti che verranno inseriti nei percorsi di autonomia. Ad annunciarlo è Matilde Celentano, sindaca di Latina che è Comune capofila del distretto socio-sanitario che comprende anche i territori di Pontinia, Sabaudia, Sermoneta e Norma.

A Pontinia si preparano alloggi per 36 persone con disabilità, pensati per il “dopo di noi”.

