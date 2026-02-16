Allerta valanghe in Lombardia | attenzione anche per il Comasco mentre in Svizzera si contano nuove vittime

Una serie di valanghe innescate in Svizzera ha causato diverse vittime e ha portato anche in Lombardia, in particolare nella zona del Comasco, a un aumento della preoccupazione. Le valanghe si sono verificate dopo intense nevicate e temperature inaspettatamente miti, creando condizioni pericolose sui versanti alpini. Le autorità italiane e svizzere hanno emesso allerte, invitando gli escursionisti a evitare le zone più a rischio. La neve fresca e il caldo improvviso hanno reso il terreno instabile, aumentando il rischio di slavine improvvise.

Regione Lombardia diffonde un'allerta gialla per il rischio valanghe: vento forte e accumuli da Nord rendono instabili alcuni versanti in quota La sequenza di valanghe che negli ultimi giorni ha colpito la Svizzera, con episodi anche mortali, riporta l'attenzione sul rischio in montagna e sulla necessità di non sottovalutare condizioni che possono cambiare rapidamente. Sul fronte lombardo, Regione Lombardia ha diffuso un'allerta di protezione civile per rischio valanghe: è un'allerta gialla legata soprattutto a vento forte in quota e alla conseguente ridistribuzione della neve, con possibili lastroni e instabilità su alcuni versanti.