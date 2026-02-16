Allerta per le mareggiate in Emilia Romagna | le previsioni meteo

Bologna, 16 febbraio 2026 - Ancora un' allerta gialla in Emilia Romagna, dopo quella di domenica, per domani 17 febbraio: questa volta è valida per le zone costiere. Le previsioni meteo parlano in generale di una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, ma le criticità costiere riguardano le province di Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini. Un peggioramento delle condizioni meteo si registrerà nella giornata di giovedì 19 febbraio. Poi ci sarà una parentesi bel tempo. Porto Canale Cervia esondato: perché è successo? Lo spiega l’esperto Video. Il bollettino: dal livello del mare ai venti forti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Emilia-Romagna si trova sotto l’effetto di gelicidio e venti di burrasca, con condizioni meteorologiche che aumentano il rischio di disagi e criticità.

È stata annunciata un’allerta meteo per neve in Emilia-Romagna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo, prorogata l'allerta meteo per vento e mareggiate; Rischio idrogeologico, vento e mareggiate: in Toscana tripla allerta meteo per l’11 febbraio; Previsioni meteo, domani 16 febbraio allerta gialla a Livorno e provincia per vento e mareggiate; Maltempo: prosegue l’allerta per vento e mareggiate fino a giovedì 12 febbraio.

Maltempo a Carnevale 2026 in Campania, allerta meteo per temporali, vento e mareggiate dalle 18 di oggi e per 24 oreAllerta meteo per vento forte e temporali su diverse zone della Campania dalle 18 di oggi e per 24 ore. fanpage.it

Allerta Meteo in Calabria e Sicilia: nuovo violento ciclone in arrivo tra lunedì e martedì. Attenzione a forte vento e mareggiate, ancora scuole chiuseUna nuova e violenta ondata di maltempo si appresta a colpire duramente il Sud Italia, mettendo in stato di massima allerta la Calabria e la Sicilia. Un profondo ciclone di origine atlantica punterà d ... strettoweb.com

Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità costiera, domani codice giallo - facebook.com facebook

Allerta gialla in Emilia-Romagna: i fiumi sono "sorvegliati speciali" x.com