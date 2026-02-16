Allerta meteo oggi 16 febbraio | esonda il fiume le zone interessate

Il fiume si è esondato oggi, 16 febbraio, a causa delle intense piogge che hanno colpito molte regioni italiane. Le piogge abbondanti hanno fatto salire le acque in modo rapido, provocando allagamenti e rendendo difficile il traffico in alcune città del Sud. Le forze di soccorso sono già al lavoro per gestire le situazioni di emergenza nelle zone più colpite.

Il nuovo peggioramento del maltempo sta interessando diverse aree del Paese, con disagi e interventi di emergenza soprattutto nel Sud. Piogge intense, vento e innalzamento dei corsi d'acqua hanno determinato chiusure precauzionali, evacuazioni in alcune zone e attività di controllo coordinate dalla Protezione Civile. Le maggiori criticità, nelle ultime ore, si sono concentrate nel Palermitano, dove l'aumento dei livelli idrometrici ha richiesto misure temporanee di sicurezza. Esondazione del fiume Imera nel Palermitano: stop e ripristino della SS113. Nella notte il fiume Imera è esondato in seguito alle precipitazioni che hanno colpito Palermo e l'area circostante.

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio.

