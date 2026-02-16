Una forte perturbazione ha colpito la Campania, causando venti intensi e temporali che dureranno 24 ore. Le raffiche di vento raggiungono i 100 chilometri orari e stanno scuotendo le zone costiere, mentre le precipitazioni si intensificano nel Sud della regione, portando allerta gialla per alcuni territori.

Allerta meteo in Campania dalle 18 del 16 febbraio alle 18 del 17: venti forti su gran parte della regione e criticità gialla per temporali nei settori meridionali. Nuovo avviso di allerta meteo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha diffuso un’allerta valida dalle ore 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, fino alle ore 18 di domani, martedì 17 febbraio, per condizioni di maltempo che interesseranno diverse aree del territorio. L’avviso riguarda sia il rischio legato ai venti forti sia una criticità di livello Giallo per temporali su alcune zone del Sud della regione. È prevista ventilazione occidentale intensa, con possibili raffiche, in rotazione da Nord-Ovest nel corso della notte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Allerta meteo in Campania: venti forti e temporali per 24 ore

La protezione civile ha emesso un’allerta gialla in tutta la Campania.

Proroga allerta meteo in Campania

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.