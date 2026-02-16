Allerta arancione nel Vibonese | i sindaci chiudono le scuole ELENCO in aggiornamento

Il maltempo ha spinto i sindaci del Vibonese a chiudere tutte le scuole, facendo scattare l’allerta arancione. Questa decisione riguarda le scuole di ogni ordine e grado e mira a tutelare studenti e insegnanti. In alcune zone del territorio, forti piogge e vento forte hanno causato allagamenti e danni alle strade.

Vibonese sotto allerta: scuole chiuse, maltempo e la fragilità di un territorio. L’allerta meteo arancione ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel Vibonese per la giornata di martedì 17 febbraio. La decisione, presa dai sindaci locali in seguito alle previsioni di maltempo intenso sulla fascia tirrenica calabrese, mira a garantire la sicurezza di studenti e cittadini in un territorio particolarmente vulnerabile a fenomeni idrogeologici. L’allerta e le decisioni dei sindaci. La Protezione Civile della Regione Calabria ha diramato l’allerta arancione, il secondo livello di criticità più alto, per le zone 1, 2 e 3 della regione, che comprendono la fascia tirrenica centro-settentrionale, con il Vibonese direttamente interessato.🔗 Leggi su Ameve.eu

