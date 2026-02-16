All’egemonia rossa opponiamo il merito E loro impazziscono

Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura alla Camera, ha criticato aspramente le accuse rivolte a Pucci, sostenendo che dietro le polemiche si nasconde una strumentalizzazione politica. La sua dichiarazione arriva in risposta alle crescenti critiche sui contenuti culturali, con il deputato che evidenzia come le campagne mediatiche abbiano superato i limiti. Mollicone ha anche commentato l’assalto mediatico a Venezia, definendolo una vera e propria aggressione senza precedenti, e ha accusato gli avversari di perdere la ragione di fronte alle sue posizioni.