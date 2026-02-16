Allarme Bayern Monaco | infortunio per Neuer stop per uno strappo muscolare

Il Bayern Monaco annuncia che Manuel Neuer si è infortunato a causa di uno strappo muscolare e dovrà stare fermo alcune settimane. La squadra tedesca ha già iniziato a cercare un sostituto per il portiere titolare, mentre i tifosi temono ripercussioni sulla corsa al campionato. Neuer si è fatto male durante l’allenamento di ieri, lasciando il campo con una gamba ingessata.

Nel contesto della corsa al titolo in Bundesliga, Bayern Monaco è costretto a fronteggiare una perdita significativa nel reparto portieri. Manuel Neuer, riferimento della squadra, ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro che imponrà uno stop forzato. L'annuncio ufficiale della dirigenza, comunicato nella serata precedente, marca una tegola importante in un momento cruciale della stagione, aumentando la pressione su chi deve guidare la retroguardia e mantenere alti i standard della squadra. La perdita di un comandante come Neuer comporta una riallocazione delle responsabilità tra i componenti della linea difensiva, con la necessità di affidarsi al secondo portiere per mantenere stabilità tra i pali.