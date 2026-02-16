All’Airport Hotel il convegno L’Italia delle Professioni con istituzioni

Il convegno “L’Italia delle Professioni” si svolge all’Airport Hotel di Catania, dove rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno convocato esperti e funzionari pubblici. L’evento mira a discutere le sfide e le opportunità del settore delle professioni liberali, coinvolgendo professionisti di diversi settori. La scelta di Catania come sede offre l’occasione di analizzare le specificità del Sud Italia in questo ambito.

Catania ospita il dibattito sulle professioni: Fratelli d’Italia convoca esperti e istituzioni. Catania si prepara ad accogliere un confronto di alto livello sul futuro delle libere professioni italiane. Venerdì 20 febbraio, presso l’Airport Hotel, si terrà il convegno “L’Italia delle Professioni”, promosso dal Dipartimento Libere Professioni di Fratelli d’Italia e guidato da Marta Schifone. L’iniziativa mira a creare un ponte tra mondo accademico, istituzioni e professionisti, analizzando le sfide e le opportunità del settore in un contesto economico e sociale in rapida evoluzione. Un tavolo di confronto tra politica, università e professioni.🔗 Leggi su Ameve.eu All'Airport Hotel il convegno "L'Italia delle Professioni" con istituzioni, università e ordini professionali “Chi ha a cuore il tema delle città accessibili, ha la responsabilità di imporlo nell’agenda delle istituzioni”: a Milano il convegno su come ripensare gli spazi urbani Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All'Airport Hotel il convegno L'Italia delle Professioni con istituzioni, università e ordini professionali; Il comitato Remigrazione si sposta all’Airport Hotel: Contro di noi metodi mafiosi; Remigrazione a Genova, evento confermato: trovata una nuova sede; Hilton apre il più grande DoubleTree by Hilton dell’India vicino all’aeroporto di Bengaluru. Il comitato Remigrazione si sposta all’Airport Hotel: Contro di noi metodi mafiosiDopo la cancellazione della sala all’hotel Rex Casapound e soci costretti a spostarsi. Il presidio di Genova antifascista alla piastra di Staglieno ... ilsecoloxix.it Tensioni davanti al Tower Airport Hotel di Genova, dove si è svolto l’evento organizzato dal Comitato per la proposta di legge sulla Remigrazione. Grazie allo spiegamento delle Forze dell'ordine il convegno (autorizzato) si è svolto senza incidenti e alcuni esp - facebook.com facebook