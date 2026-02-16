Il tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di 168 soci Alitalia MilleMiglia a ricevere un rimborso di 2 centesimi per ogni miglio accumulato tra il 2018 e il 2021, a causa di una pratica commerciale contestata. La causa, avviata anni fa, ha portato a questa decisione dopo che i partecipanti avevano scoperto di non poter utilizzare i loro punti come promesso. Ora, i clienti interessati possono chiedere il risarcimento seguendo le istruzioni ufficiali fornite dal tribunale.

Una svolta attesa da anni per migliaia di italiani che hanno accumulato punti con il programma fedeltà di Alitalia è finalmente arrivata: il tribunale di Roma ha accolto la class action promossa da 168 soci del programma MilleMiglia, stabilendo che hanno diritto a un risarcimento economico per i punti raccolti tra il 2018 e il 2021 e mai utilizzati. Questa sentenza rappresenta un precedente fondamentale che non riguarda solo i ricorrenti originali, ma apre una concreta possibilità di rimborso per chiunque si trovi nelle stesse condizioni. I giudici hanno riconosciuto che l’impossibilità di accedere ai biglietti premio o ai voli delle compagnie alleate del gruppo SkyTeam aveva di fatto svuotato di valore gli sforzi di accumulo dei clienti, rendendo i vantaggi promessi del tutto inaccessibili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Alitalia MilleMiglia, vinta la class action: ecco come chiedere il rimborso, pari a 2 centesimi per miglio

Il tribunale di Roma ha deciso che 168 clienti di Alitalia, coinvolti nella causa collettiva, riceveranno un risarcimento.

Il Tribunale di Roma ha deciso di condannare Italia Loyalty a pagare un risarcimento ai soci di MilleMiglia, dopo il fallimento di Alitalia che ha lasciato miglia inutilizzate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.