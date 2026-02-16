Alisson Santos segna e corre sotto la curva e puoi già sentire SuperSantos di Tony Tammaro come colonna sonora
Alisson Santos ha segnato un gol decisivo e ha festeggiato correndo sotto la curva, mentre dal pubblico si alza il coro di
Rocchi e la sua squadra stanno affossando la Serie A: l’oro di Milano — per parafrasare Marotta — luccica sui fischietti e sui microfoni. La Roma pluriscudettata, col doppio titolo di agosto e di novembre, arriva al Maradona per rilanciarsi — almeno sui social — nella corsa scudetto. Ma trova di fronte un Napoli immenso. Pareggio sfortunato — e già questo basterebbe a raccontare la sera. Ci dispiace per i cronisti tifosi di Dazn. Amir si infortuna, cade su Wesley: senza quell’incrocio di corpi e destino, il rigore del raddoppio probabilmente resterebbe nel mondo delle ipotesi. Intanto il secondo tempo lo domina tatticamente Antonio Conte, che anche senza mezza rosa trova sempre il modo di dare una geometria alla notte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, Alisson Santos: «Mi sento già a casa. Il rigore? Ero molto fiducioso»
Alisson Santos si presenta ai microfoni di Radio CRC e dice di sentirsi già a casa a Napoli.
Silas (ex allenatore di Alisson Santos): “Sottoporta può già essere più efficace di Leao. Ha un tiro potente e buon dribbling”
Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ? NAPOLI. Beukema, Politano, Alisson Santos e non solo: segnali importanti verso la Roma; Napoli sconfitto ai rigori, errore decisivo di Lobotka: il Como di Fabregas in semifinale di Coppa Italia; Napoli - Como (1-1) Coppa Italia 2025; Napoli, Alisson Santos si presenta: Essere qui è un sogno. Imparerò tanto da Conte.
Alisson Santos gol, che bordata! Il brasiliano in lacrime per la felicitàLo stadio Maradona esplode di gioia e commozione. Nel cuore di una partita intensa e combattuta contro la Roma è stato Alisson Santos a regalare il momentaneo pareggio agli azzurri con una conclusione ... msn.com
Il Napoli pareggia con Alisson Santos: il nuovo acquisto risponde a MalenIl Napoli agguanta la Roma con il gol del nuovo acquisto invernale: segna Alisson Santos, che pareggia il gol di Malen ... gianlucadimarzio.com
Da una parte Malen su assist di Zaragoza, dall’altra Alisson Santos su assist di Giovane. La sfida tra Napoli e Roma è stato un botta e riposta tra i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Alla fine è terminata 2-2 e non si è avuto nessun vincitore. Probabilmente i facebook
#Malen il vero colpo del mercato di gennaio. Segna (già 5 gol) e gioca per la squadra: tecnico, moderno, decisivo. Molto bene Alisson Santos x.com