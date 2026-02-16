Alisson Santos ha segnato un gol decisivo e ha festeggiato correndo sotto la curva, mentre dal pubblico si alza il coro di

Rocchi e la sua squadra stanno affossando la Serie A: l’oro di Milano — per parafrasare Marotta — luccica sui fischietti e sui microfoni. La Roma pluriscudettata, col doppio titolo di agosto e di novembre, arriva al Maradona per rilanciarsi — almeno sui social — nella corsa scudetto. Ma trova di fronte un Napoli immenso. Pareggio sfortunato — e già questo basterebbe a raccontare la sera. Ci dispiace per i cronisti tifosi di Dazn. Amir si infortuna, cade su Wesley: senza quell’incrocio di corpi e destino, il rigore del raddoppio probabilmente resterebbe nel mondo delle ipotesi. Intanto il secondo tempo lo domina tatticamente Antonio Conte, che anche senza mezza rosa trova sempre il modo di dare una geometria alla notte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson Santos segna e corre sotto la curva e puoi già sentire SuperSantos di Tony Tammaro come colonna sonora

Alisson Santos si presenta ai microfoni di Radio CRC e dice di sentirsi già a casa a Napoli.

Tanta curiosità intorno ad Alisson Santos, il nuovo acquisto del Napoli.

