alisson santos retroscena sul colpo di gennaio

Alisson Santos è arrivato a gennaio grazie a una pianificazione precisa, non per caso. La sua operazione di mercato è stata studiata mesi prima, con obiettivi chiari e passaggi dettagliati. Un esempio concreto è stata la negoziazione con il suo vecchio club, che ha richiesto tempo ed attenzione.

Dietro l’arrivo di Alisson Santos a gennaio non c’è stata improvvisazione, ma una strategia costruita con largo anticipo. A raccontarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ricostruito i passaggi che hanno portato il talento brasiliano in azzurro, evidenziando il lavoro della dirigenza partenopea. “Il Napoli è stato bravo con Alisson Santos e il direttore sportivo Manna è stato bravo a costruirsi un vantaggio sulle concorrenti, per esempio il Bayer Leverkusen e altri club tra Germania e Inghilterra: c’erano tre o quattro squadre sul ragazzo. Fa bene anche in Champions League, segna un gol importante per lo Sporting, ma perché il Napoli riesce, nonostante quel gol, a essere l’unica squadra capace di prenderlo in prestito con diritto di riscatto? Perché si era mosso prima. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Il Napoli ha ufficialmente preso Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

