Alisson Santos è arrivato a gennaio grazie a una pianificazione precisa, non per caso. La sua operazione di mercato è stata studiata mesi prima, con obiettivi chiari e passaggi dettagliati. Un esempio concreto è stata la negoziazione con il suo vecchio club, che ha richiesto tempo ed attenzione.

Dietro l’arrivo di Alisson Santos a gennaio non c’è stata improvvisazione, ma una strategia costruita con largo anticipo. A raccontarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ricostruito i passaggi che hanno portato il talento brasiliano in azzurro, evidenziando il lavoro della dirigenza partenopea. “Il Napoli è stato bravo con Alisson Santos e il direttore sportivo Manna è stato bravo a costruirsi un vantaggio sulle concorrenti, per esempio il Bayer Leverkusen e altri club tra Germania e Inghilterra: c’erano tre o quattro squadre sul ragazzo. Fa bene anche in Champions League, segna un gol importante per lo Sporting, ma perché il Napoli riesce, nonostante quel gol, a essere l’unica squadra capace di prenderlo in prestito con diritto di riscatto? Perché si era mosso prima. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos, retroscena sul colpo di gennaio

Il Napoli ha ufficialmente preso Alisson Santos dallo Sporting Lisbona.

Il calciomercato del Napoli si concentra su Holm in difesa, mentre l'interesse per Terrier ha subito una battuta d'arresto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.