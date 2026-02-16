Alisson Santos ha tirato il Napoli fuori da un guaio grande | sfrontato leggero e libero di testa Corsera
Alisson Santos ha deciso il risultato di Napoli-Roma, salvando la squadra da una sconfitta certa grazie a un gol decisivo nel finale. La sua presenza in campo ha portato energia e sicurezza, permettendo ai partenopei di ribaltare la situazione difficile. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando il suo tiro preciso ha bucato la porta avversaria.
È Alisson Santos, ovviamente, il protagonista di Napoli-Rom a. Assieme a Malen autore di una doppietta e già a quota cinque gol in Serie A. Scrive il Corriere della Sera con Davide Stoppini: Una mezza vittoria per il Napoli, una mezza sconfitta per la Roma. Per il sapore che lascia a Conte e Gasperini, per la classifica che ha disegnato questo 2-2 in ottica qualificazione Champions, per una squadra — la Roma — che ha visto sfumare l’aggancio al terzo posto e un’altra che invece se lo tiene stretto, con le unghie e con i denti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli-Roma, Conte analizza il 2-2: “Alisson Santos ha qualità, ma subiamo troppi rigori. Rrahmani da valutare
Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, un risultato che lascia l’allenatore preoccupato per le troppe ammonizioni e rigori concessi.
Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattere
Alisson Santos ha deciso di intervenire e ha riportato il Napoli sulla strada giusta, dopo settimane di risultati deludenti.
Alisson Santos vediamo chi è #sscnapoli #seriea #calcio #serieatim
Argomenti discussi: Napoli, Alisson Santos: Giocare con questa maglia è una sensazione incredibile. Mi sento già a casa; Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen (8) straripante, Alisson Santos (7) che impatto, Ndicka (7) non fa respirare Hojlund; Il Como vince ai rigori, decisivo l'errore di Lobotka: Fabregas sfiderà l'Inter in semifinale; Alisson Santos ha tirato il Napoli fuori da un guaio grande: sfrontato, leggero e libero di testa (Corsera).
Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattereFinisce 2-2 con la Roma che va due volte in vantaggio con Malen e il Napoli recupera, la seconda con Alisson Santos ... ilnapolista.it
Napoli-Roma 2-2, segna Allison Santos: «Gol al Maradona un'emozione infinita»L'uomo della provvidenza nel Napoli si chiama Alisson Santos. È arrivato dal Brasile con scalo a Lisbona (sponda Sporting). È l'uomo della provvidenza perché dopo ... ilmattino.it
Alisson Santos MVP: impatto devastante nel momento chiave Il volto della serata è il suo. Alisson Santos viene premiato come MVP di Napoli-Roma dopo un ingresso che ha cambiato l’inerzia della partita. Impatto immediato, personalità e quel tiro all’angolo - facebook.com facebook
Il primo gol in Serie A di Alisson Santos regala il pareggio al Napoli contro la Roma #Napoli- #Roma termina 2-2: i giallorossi vanno avanti due volte con #Malen, ma prima Spinazzola e poi #Santos riportano il match in parità. @Vincicrede x.com