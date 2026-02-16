Alisson Santos decisivo | gol e assist contro Roma
Alisson Santos ha fatto la differenza nel match tra Napoli e Roma, segnando un gol e servendo un assist. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, contribuendo direttamente al risultato della squadra. In soli venti minuti, il giocatore brasiliano ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per gli azzurri, creando occasioni e spostando gli equilibri della partita.
Venti minuti che valgono una serata. Alisson Santos ha cambiato volto al Napoli contro la Roma, incidendo con una presenza elettrica nella ripresa: gol, assist e una serie di accelerazioni che hanno riacceso il Maradona e tenuto in piedi la squadra nel momento più delicato. L’ingresso del brasiliano ha portato freschezza e coraggio. Ogni pallone toccato sembrava avere uno scopo, ogni dribbling un’idea precisa. Il pareggio conquistato pesa per la classifica e per il morale, ma anche per il segnale lanciato da un giocatore che, in pochi minuti, ha conquistato pubblico e compagni. “Un terzo posto difeso fino alla fine, fino all’ultima goccia di energia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli-Roma, le parole di Alisson Santos dopo il primo gol in azzurro
Alisson Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita Napoli-Roma, che si è conclusa 2-2.
Alisson Santos e Giovane in gol: segnali positivi per il Napoli
Il Napoli torna a vedere segnali di crescita in allenamento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma 2-2, il commento dei tifosi: Alisson Santos è il nuovo David Neres; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Napoli, Conte spiazza: l’indizio sul futuro, Alisson Santos e la bordata a Lang, la retromarcia sugli infortuni; Il Napoli scopre Alisson Santos: il ragazzo dei gol pesanti segna al debutto in A e conquista subito il Maradona.
Alisson, al suo primo gol in azzurro esplode la panchinaIl neo azzurro Alisson Santos, entrato nel secondo tempo della gara contro la Roma, ha realizzato il secondo gol della g ... ilnapolionline.com
Napoli, che impatto al Alisson Santos: sarà protagonista al Fantacalcio?Alisson Santos, nuovo centrocampista del Napoli, si è presentato con uno splendido gol contro la Roma nel big match di ieri. Un +3 pesante in ottica Fantacalcio: l'ex Sporting Lisbona si è sbloccato ... fantacalcio.it
Alisson Santos, che impatto: cosa può dare a questo Napoli. L'analisi a Sky Calcio Club #SkySport #SkyCalcioClub x.com
Il Napoli pareggia 2-2 contro la Roma grazie al gol di Alisson Santos! Ne parliamo dalle 12.30 con Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma in onda su StileTv (canale 78). Aspettiamo i vostri whatsapp al 377 09 08 078 #StileTv #napoli #Roma #SaliteSullaGi - facebook.com facebook