Alisson Santos ha fatto la differenza nel match tra Napoli e Roma, segnando un gol e servendo un assist. La sua presenza in campo ha portato energia e determinazione, contribuendo direttamente al risultato della squadra. In soli venti minuti, il giocatore brasiliano ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per gli azzurri, creando occasioni e spostando gli equilibri della partita.

Venti minuti che valgono una serata. Alisson Santos ha cambiato volto al Napoli contro la Roma, incidendo con una presenza elettrica nella ripresa: gol, assist e una serie di accelerazioni che hanno riacceso il Maradona e tenuto in piedi la squadra nel momento più delicato. L’ingresso del brasiliano ha portato freschezza e coraggio. Ogni pallone toccato sembrava avere uno scopo, ogni dribbling un’idea precisa. Il pareggio conquistato pesa per la classifica e per il morale, ma anche per il segnale lanciato da un giocatore che, in pochi minuti, ha conquistato pubblico e compagni. “Un terzo posto difeso fino alla fine, fino all’ultima goccia di energia. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Alisson Santos decisivo: gol e assist contro Roma

Alisson Santos ha segnato il suo primo gol in Serie A durante la partita Napoli-Roma, che si è conclusa 2-2.

Il Napoli torna a vedere segnali di crescita in allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.