Ali Abruzzo sui comuni montani | Nonostante l' intesa in commissione restano disparità e problematiche

Ali Abruzzo ha affermato che, nonostante l’accordo raggiunto in commissione, i comuni montani continuano a affrontare forti disparità e difficoltà pratiche. La questione riguarda principalmente le risorse insufficienti per le strade e i servizi di base, che colpiscono soprattutto le zone più isolate. I rappresentanti locali lamentano ancora ritardi nel ricevere fondi e supporto adeguato, nonostante i segnali positivi arrivati dall’intesa.

Angelo Radica presidente della sezione abruzzese di Ali – Autonomie Locali Italiane e sindaco di Tollo, commentando l'accordo raggiunto in sede di commissione unificata Un passo avanti l'intesa in commissione unificata per i comuni montani, ma restano disparità e problematiche. A dirlo Angelo Radica presidente della sezione abruzzese di Ali – Autonomie locali italiane e sindaco di Tollo, commentando l'accordo raggiunto in sede di commissione unificata dopo settimane di confronto serrato. Radica sottolinea che le modifiche introdotte nella riclassificazione dei comuni montani derivano dalla forte contestazione dei comuni e delle loro rappresentanze alla prima bozza del ministro Calderoli.