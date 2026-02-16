Alex Vinatzer fatalista | Non ho retto la pressione delle Olimpiadi in casa

Alex Vinatzer attribuisce la sua eliminazione alle Olimpiadi di Milano Cortina alla pressione e alle difficili condizioni di neve. Durante la prima manche, sotto una fitta nevicata che rallenta gli atleti, il giovane sciatore italiano non riesce a completare il percorso, uscendo già a metà gara. Vinatzer ha spiegato che la tensione lo ha sopraffatto, impedendogli di mantenere la concentrazione necessaria per affrontare le curve. La gara si svolge in un contesto di clima incerto, con la neve che si accumula rapidamente sulla pista, complicando le scelte di traiettoria.

Per Alex Vinatzer le Olimpiadi, in slalom speciale, finiscono male. Anzi, malissimo: nella prima manche, sotto una tormenta di neve che fa faticare parecchi, la punta del team azzurro dei pali stretti a Milano Cortina esce di scena prima ancora di metà percorso, abbandonando così ogni speranza di quell'alloro in cui credeva molto. Così Vinatzer ai microfoni della Rai: " Pista e visibilità non credo siano il problema. Per ciò che riguarda noi, ci abbiamo provato. Se la pista è così per metterci in gioco, sapevamo di dover fare una tracciatura un po' anomala e mettere quel pelo di rischio per stare coi primi.