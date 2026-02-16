Alessandro Prete da attore ad acting coach | Ho lasciato la recitazione per amore non per rinuncia

Alessandro Prete ha deciso di abbandonare le scene teatrali per dedicarsi all'insegnamento, spinto dall’amore per il mestiere. La sua svolta è nata durante un momento difficile, quando ha sentito il bisogno di cambiare strada e trovare un nuovo modo di esprimersi. Ora, come acting coach, aiuta giovani attori a migliorare le loro performance, anche grazie alla sua esperienza sul palco.

Ci sono carriere che seguono un filo lineare, e poi ci sono storie che si spezzano, si piegano, si reinventano. Quella di Alessandro Prete appartiene alla seconda categoria. Per anni è stato un volto noto del cinema e della televisione, cresciuto quasi naturalmente nel solco del mestiere del padre Giancarlo, anche lui attore. Ma è proprio da quel legame, fatto di amore, ammirazione e anche dolore, che nasce il vero punto di svolta. Quando tutto sembrava funzionare, un lutto improvviso ha scosso le fondamenta. La macchina da presa ha cominciato a perdere senso, il palco è diventato un luogo troppo fragile, e il corpo come spesso accade ha parlato prima della mente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

