Ale & Franz festeggiano 30 anni di risate a Genova | Capitol’Ho al Politeama tra classici e nuove sorprese comiche

Ale e Franz hanno scelto il Politeama di Genova per celebrare i loro 30 anni di comicità, portando in scena “Capitol’Ho”. La causa di questo ritorno è il desiderio di condividere con il pubblico i momenti più belli e le novità del loro percorso artistico. Lo spettacolo mescola classici sketch e personaggi inediti, con elementi di comicità surreale che divertono da sempre. La compagnia ha portato in scena anche qualche sorpresa, come un nuovo personaggio che ha già fatto discutere gli spettatori.

Ale & Franz tornano a Genova con lo spettacolo "Capitol'Ho", una rilettura ironica e surreale di trent'anni di carriera. Due serate, venerdì 20 e sabato 21 febbraio al Politeama Genovese, per rivivere le perle del duo e scoprire nuove figure comiche. Un viaggio nel loro universo, tra vecchi successi e sorprese, con la regia di Alberto Ferrari. Il Politeama Genovese, storica location per eventi culturali in città, si prepara ad accogliere il ritorno di Ale & Franz. Lo spettacolo, in programma per le ore 20:30, rappresenta un evento atteso per i numerosi fan liguri del duo comico.