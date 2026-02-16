Nel 2026, le tendenze make-up puntano a valorizzare l’autenticità, preferendo look semplici e naturali. Questa scelta nasce dal desiderio di mettere in risalto le caratteristiche uniche di ciascuno, come le texture della pelle e i toni naturali, senza nascondere i piccoli difetti. Le case di moda e i brand di cosmetici hanno lanciato linee che promuovono prodotti minimalisti, pensati per accentuare la propria personalità senza complicazioni.

Nel 2026 alcune tendenze make-up sono un inno alla semplicità e alla personalità. Non si tratta più di coprire o trasformare, ma di amplificare ciò che esiste già: texture della pelle, colori naturali, piccoli difetti compresi. Il risultato è un beauty look contemporaneo, leggero e sorprendentemente sofisticato. Tendenze make-up, viso e labbra naturali e luminose. Il primo trend è quello delle “ Juicy Cheek”, guance toniche e luminose come dopo una passeggiata veloce all’aria aperta. Il blush torna protagonista, ma in versione fresca e trasparente: texture cremose, finish glossy e sfumature che ricordano pesca, fragola e ciliegia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alcuni trend make-up per il 2026 sono un inno alla semplicità

La moda del trucco torna a farsi vedere sui social.

