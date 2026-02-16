L’Alcione ha ottenuto una vittoria sorprendente contro il Vicenza, che fino a ieri era imbattuto e leader della classifica. La squadra di Milano ha conquistato il campo degli avversari con un gol decisivo nel secondo tempo, interrompendo una lunga serie di risultati positivi dei veneti. Questa vittoria rappresenta un colpo duro per il Vicenza, che cercava di mantenere il primato davanti al proprio pubblico.

Impresa: di quelle che restano. L’Alcione espugna il Menti e batte 0-1 il Vicenza capolista, fino a ieri imbattuto (unica squadra profesionistica nei principali campionati europei). Un colpo da big, capace di interrompere una striscia lunghissima di 26 partite senza ko e di gelare oltre diecimila spettatori biancorossi. "Vincere qui dopo aver vissuto la Serie D è una soddisfazione immensa per me e per chi ha fatto questo percorso", le parole di Cusatis. Che sorprende tutti: niente punto di riferimento offensivo, Pitou falso nove e il chiaro intento di togliere certezze ai veneti. Un assetto leggero, dinamico, pensato per difendersi con ordine e colpire in ripartenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alcione, impresa storica. Il Vicenza dei record va ko

