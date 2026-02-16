Al Teatro Sardone di Altavilla Irpina in scena lo spettacolo Napoli canta e ride con il ‘900
L’appuntamento è di quelli importanti e l’occasione la offre il calendario del Teatro comunale “Alfredo Sardone” di Altavilla Irpina che Domenica 22 Febbraio 2026, con inizio alle ore 19.00, ospiterà un pezzo di storia della tradizione napoletana, con l’applaudito spettacolo”Napoli canta e ride con il ‘900”. Un tuffo negli anni d’oro della leggenda artistica partenopea tra le esilaranti esibizioni della comicità d’avanspettacolo, le intramontabili melodie e le coinvolgenti esibizioni dello storico “Cafè chantant”. “Uno spettacolo per tutte le generazioni, nel segno della migliore tradizione artistica che siamo onorati di ospitare”, ci dice il Maestro Rino Villani, Direttore artistico della Rassegna teatrale realizzata con il patrocinio del Comune di Altavilla Irpina.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Al Sardone di Altavilla Irpina il coinvolgente One Man Show di Pino GuerreraDomenica 8 Febbraio, alle ore 19.00, al Teatro Alfredo Sardone di Altavilla Irpina continua l’apprezzato cartellone della stagione teatrale, per proporre, sempre grazie ad Artesia , con la direz ... corriereirpinia.it
