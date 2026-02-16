Rino Grillo porta la sua comicità al Teatro Bracco di Napoli, suscitando risate con lo spettacolo “No pe’ sorde ma pe’ denare!”. La decisione di portare in scena questa commedia deriva dalla voglia dell’attore di sorprendere il pubblico con battute rapide e situazioni imprevedibili, che rendono ogni sera un’esperienza diversa. La rappresentazione si svolge in una sala gremita di spettatori, pronti a lasciarsi coinvolgere dall’umorismo diretto e senza fronzoli di Grillo.

NAPOLI – La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, approda “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo in scena e alla regia, su testo di Claudio Insegno, interpretato con la Compagnia “Teatromania”. La commedia parte da un congegno drammaturgico antico quanto irresistibile: una valigetta sbagliata, un contenuto inaspettato, oltre un milione di euro, e una quotidianità che si frantuma sotto il peso della fortuna. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al Teatro Bracco di Napoli arriva la comicità di Rino Grillo con “No pe’ sorde ma pe’ denare!”

