Al Teatro Bracco di Napoli arriva la comicità di Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare!
Rino Grillo porta la sua comicità al Teatro Bracco di Napoli, suscitando risate con lo spettacolo “No pe’ sorde ma pe’ denare!”. La decisione di portare in scena questa commedia deriva dalla voglia dell’attore di sorprendere il pubblico con battute rapide e situazioni imprevedibili, che rendono ogni sera un’esperienza diversa. La rappresentazione si svolge in una sala gremita di spettatori, pronti a lasciarsi coinvolgere dall’umorismo diretto e senza fronzoli di Grillo.
NAPOLI – La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, approda “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo in scena e alla regia, su testo di Claudio Insegno, interpretato con la Compagnia “Teatromania”. La commedia parte da un congegno drammaturgico antico quanto irresistibile: una valigetta sbagliata, un contenuto inaspettato, oltre un milione di euro, e una quotidianità che si frantuma sotto il peso della fortuna. 🔗 Leggi su Primacampania.it
Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare!Rino Grillo porta in scena “No pe’ sorde ma pe’ denare” al Teatro Bracco, attirando il pubblico con una commedia che mescola comicità e ritmo veloce.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Al Bracco, Tre pecore viziose di Scarpetta rivive negli anni Settanta; Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con No pe' sorde ma pe' denare! - Napoli Village - Quotidiano; Incendio Teatro Sannazaro: impegno di Fico e Manfredi per ricostruzione; Teatro Sannazaro distrutto da un incendio a Napoli: la storia del centro di produzione teatrale.
Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con ‘No pe’ sorde ma pe’ denare!’In scena a Napoli dal 19 al 22 febbraio Riceviamo e pubblichiamo. La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l ... expartibus.it
Al Bracco, Tre pecore viziose di Scarpetta rivive negli anni SettantaDal 5 febbraio il Teatro Bracco di Napoli accoglie Tre pecore viziose di Eduardo Scarpetta, proposto in una nuova versione scenica con l’adattamento e la regia di Salvatore Pinto, che condivide il p ... napolitoday.it
Stamattina anche in Rai viene vista la locandina dello spettacolo che farò al Teatro Bracco dal 19 al 22 febbraio sono rimasti ancora qualche posto per il 19/20/21 chiamami al 3511344581 e prenota facebook